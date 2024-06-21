الجمعة 21 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

طرح شقق مشروع "لؤلؤة" 10 يوليو في عدة مدن

بوابة الوفد الإلكترونية

تطرح هيئة تعاونيات البناء والإسكان، شقق جديدة نصف تشطيب في عدد من المدن الجديدة، بمساحات مختلفة تصل حتى 150 مترًا، ومن المقرر أن يتم طرح كراسة شروط شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان ضمن مشروع لؤلؤة، 10 يوليو المقبل، والحجز سيكون بنظام القرعة.

وتقع شقق تعاونيات البناء والإسكان التي سيتم طرحها الشهر المقبل في مدن «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس».

txt

وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان

txt

وزير الإسكان: إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي حول أسوان وتطوير كورنيش النيل الجديد


 

 قيمة جدية حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان

 

وتراوحت قيمة جدية حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان بين 40% و50% (100 ألف جنيه) بشكل متوسط، بفترة سداد 3 سنوات و7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات في مدينة العاشر من رمضان.


أكد رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، اللواء وليد البارودي، أنه سيتم توفير كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان بمقر الهيئة.

كما أكد أنه لا توجد أي شروط لحجز شقق تعاونيات البناء والإسكان، وبإمكان من حصل على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل، التقدم لحجز شقق الهيئة.

 

الجريدة الورقية