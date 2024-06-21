تعليم الدقهلية تواصل استعدادها لاستئناف امتحانات الثانوية العامة غدًا

واصلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة غدًا، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية غدًا السبت.

وفي هذا الإطار، اطمأن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في اللجان الامتحانية كافة على مستوى الجمهورية واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

وشدد وكيل تعليم الدقهلية، على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه طبقاً لتوجيهات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان بوقت مناسب، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه على جميع الملاحظين بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرصتنطلق غدًا الإثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، التي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024. بالمواد غير المضافة للمجموع.