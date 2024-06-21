محمد حماقي يحيي حفل "ليالي مصر" في استاد 30 يونيو الجمعة

يحيي النجم محمد حماقي يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 يونيو الجاري، حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في إستاذ الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغنياته المحببة لدى الجمهور.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر"

مشروع "ليالي مصر" يشمل عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات. وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور .

وطرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من أغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي بدأت بالفئة الأولى قيمتها 400 جنيه، والثانية 700 جنيه، وهناك فئتان ظهرا سعرهما صادمًا للجمهور، قيمة الأولى بـ 20 ألف جنيه والثانية 40 ألف جنيه، والحقيقة أنها ليست للفرد الواحد، إنما هي فئة تضم مجموعة من الأفراد على طاولات خاصة بهم حيث يبلغ عدد 6 أفراد 20 ألف جنيه، وقيمة 40 ألف جنيه لـ 10 أشخاص، فيأتي سعر الفرد بـ 4000 جنيه فقط وليس كما أشيع.