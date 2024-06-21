مشروعي قانونين جديدين لحماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي في نيويورك

أصدرت ولاية نيويورك قانونين جديدين يقيدان كيفية تفاعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وجمع البيانات منهم.

وقعت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول على مشروعي قانونين ليصبحا قانونًا يوم الخميس، بما في ذلك قانون وقف استغلال الأعلاف الإدمانية (SAFE) للأطفال وقانون نيويورك لحماية بيانات الأطفال.

تتطلب SAFE من شركات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook وX تقييد الخلاصات التي تسبب الإدمان للقاصرين على منصاتها. وتشمل هذه الخلاصات "الموجهة خوارزميًا" لمنع "مستويات المشاركة غير الصحية"، وفقًا لبيان صحفي.

يمنع قانون حماية بيانات الأطفال في نيويورك أيضًا المواقع والأجهزة عبر الإنترنت من جمع أو مشاركة أو بيع البيانات الشخصية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

يتطلب كلا القانونين من الشركات الحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال بالوصول إلى الخلاصات التي تعتمد على الخوارزميات أو جمع البيانات منها. تتطلب القوانين الجديدة أيضًا من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء ضوابط للتحقق من العمر وموافقة الوالدين لمنصاتها بناءً على الإرشادات التي وضعها المدعي العام في نيويورك.

أصدرت نيويورك قانونين جديدين يقيدان كيفية تفاعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وجمع البيانات منهم. وقال الحاكم هوتشول في بيان صدر إن هذه السياسات الجديدة "ستوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا، وتمنح الآباء المزيد من راحة البال خلق مستقبل أكثر إشراقا للشباب في جميع أنحاء نيويورك.

أصدرت أجزاء أخرى من البلاد قوانين تقيد أو تحد من وصول الأطفال إلى الهواتف والمنصات عبر الإنترنت. وافق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون مشابه لقانون SAFE في نيويورك والذي من شأنه أيضًا منع تطبيقات الوسائط الاجتماعية من إرسال إشعارات إلى القاصرين خلال ساعات الدراسة ومن منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا طوال العام. فرضت منطقة المدارس الموحدة في لوس أنجلوس حظرًا يقيد استخدام الطلاب للهاتف أثناء ساعات الدراسة. ورد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسون على القرار بوعده بالعمل مع المشرعين على قانون مماثل على مستوى الولاية.

لا تتعلق هذه السياسات والقوانين الجديدة فقط بإبعاد الأطفال عن هواتفهم أثناء وجودهم في المدرسة. وهي مصممة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية التي تسببها منصات التواصل الاجتماعي. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة افتتاحية يوم الاثنين للجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي وصف فيها وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “مساهم مهم” في الإضرار بالصحة العقلية لدى المراهقين ودعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر علامة تحذير للمراهقين على منصاتها و تطبيقات.