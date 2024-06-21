محافظ بني سويف يتابع جهود اللجنة التنسيقية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في دورتها الثالثة..

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعة مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء في مشاريع التنمية المحلية، والحد من الآثار البيئية السلبية، مما يعكس التزام الحكومة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تجسد رؤية حكومية رائدة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.

من خلال منصة إلكترونية لتحفيز الابتكار وتبني الحلول الخضراء التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية على حد سواء.

وجه المحافظ أعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة بتعزيز الجهود التوعوية لتسليط الضوء على أهمية المشروعات الخضراء والفرص التي تتيحها هذه المبادرات للمحافظة على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تشمل هذه الجهود التوعية بأهمية المشاركة في المسابقة، والتي تمثل فرصة للمبدعين والمبتكرين لتقديم حلولهم الخضراء والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

ولضمان تحقيق أعلى مستويات المشاركة، شجع الدكتور غنيم أبناء المحافظة على التسجيل في المسابقة عبر الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/، لفئات المشروعات الستة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية(المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة -المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة "حياه كريمة "-المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المشروعات التنموية المتعلقة بالمراة و تغير المناخ و الاستدامة - المبادرات و المشاركات الاجتماعية غير الهادفة للربح)