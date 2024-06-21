حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

أسئلة تتردد كثيرا في مخيلة الناس حول أحكام صلاة الجمعة ومايستحب فيها من اعمال!! وحول هذا الأمر يحدثنا فضيلة الشيخ الحسيني سالمه عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية .

ماحكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟

الإجابة: كبيرة من الكبائر، وسبب الطبع علي القلب، وغضب الله علي تاركها.

حكم التأخر عن صلاة الجمعة والذهاب قبل الإقامة أو بعد صعود الإمام المنبر؟

يحرم التأخر إلي أن يصعد الإمام المنبر، وعلي صاحبه التوبة والندم، وأن يذهب قبل الخطبة

قال النووي رحمه الله { ويحرم التخلف بعد النداء }.

بم تدرك الجمعة؟

من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام يصلي معها ركعة أخري وبذلك يدرك الجمعة ويأثم علي التأخير،أما من فاته ركوع الركعة الثانية فدخل معهم بعد رفع الامام من الركوع فيصلي ظهرا أربع ركعات وليس ركعتين.

حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة؟

يجوز ذلك، وإن كان الأفضل عدم الرفع خروجا من خلاف الحنفية حيث يقولون يحرم ذلك.

ما هي ساعة الإجابة يوم الجمعة؟

أقوي الأقوال فيها قولان: 1-ساعة الخطبة 2- بعد العصر إلي غروب الشمس وهو الأقوى

فعلي المسلم تحري الدعاء في هذين الوقتين، وعلى القول بأنها من جلوس الإمام إلى إنقضاء الصلاة ، لا يعني ذلك أن المأموم ينشغل بالدعاء ويعرض عن سماع الخطبة ، بل يستمع للخطبة ، ويؤمن على دعاء إمامه فيها ، ويدعو في صلاته ، في سجوده ، وقبل سلامه ويكون بذلك قد أتى بالدعاء في هذه الساعة العظيمة ، وإن أضاف إلى ذلك الدعاء في آخر ساعة بعد العصر ، فهو أولى وأحسن .

حكم الغسل يوم الجمعة؟

الجمهور علي أنه سنة، وذهب الظاهرية وبعض المتأخرين إلي وجوبه، فينبغي عدم التساهل في تركه.

متي يدخل وقت الغسل يوم الجمعة؟

يدخل إذا أذن الفجر، ويستحب تأخيره إلي قرب الذهاب للمسجد، ولو اغتسل لغسل الجنابة أو الحيض للمرأة بعد الفجر يجزئ عن غسل الجمعة، إذا نواه معه، يستحب التعطر، ولبس الثياب البيضاء، ودهن الشعر، والتبكير للجمعة، وأن يذهب قبل الخطبة،

ويضيف من ذهب للمسجد مبكرا يستحب له الإكثار من الصلاة والتنفل،ومن الخطأ امساك السبحة أثناء الخطبة، جاء في "صحيح مسلم": مَن مسَّ الحصى فقد لغا، ومَن لغا فلا جمعةَ له" ومن دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ركعتين تحية المسجد حتي ولو كان الإمام يخطب لكن يتجوز فيهما،يسن صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، قال رسول الله ﷺ{ إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ).