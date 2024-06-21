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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مدفيديف: زيلينسكي يحيك مؤامرة إجرامية مع رئيس مكتبه

مدفيديف
مدفيديف

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن فلاديمير زيلينسكي يحيك مؤامرة إجرامية مع رئيس مكتبه أندريه يرماك، لاغتصاب السلطة في أوكرانيا.

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جاء ذلك وفقا لما كتبه مدفيديف بصفحته الرسمية على موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، حيث ذكر أن زيلينسكي شطب بفجاجة الوضع الدستوري للبرلمان الأوكراني باعتباره الهيئة النيابية والتشريعية الوحيدة، وأشار إلى أن دستور أوكرانيا ينص على الحالة الوحيدة المحتملة التي لا يجوز فيها لرئيس أوكرانيا التوقيع على القانون، وهي إذا استخدم حق النقض وأعاد القوانين إلى البرلمان لإعادة النظر فيها.

 

وتابع: "إلا أن زعيم العصابة الإجرامية زيلينسكي، وبصفته رئيسا للبلاد، لم يوقع على الدستور. وأثناء وجوده في منصب رئيس البلاد، لم يوقع على، ولم يرد لإعادة النظر (يستخدم حق النقض)، زهاء 32 قانونا اعتمدها البرلمان. فقط فلتفكر في الأمر، أخفى كل تلك القوانين في الطاولة، وسرق من الشعب تنظيم عدد كبير من القضايا. بدأ يفعل ذلك من حين لآخر منذ عام 2022، وبشكل منهجي منذ فبراير 2022، عندما بدأت روسيا في القتال ضد أتباع بانديرا. وهكذا، فقد قام الرئيس غير الشرعي لدولة تحتضر بشطب الوضع الدستوري للبرلمان بفجاجة، باعتباره الهيئة النيابية والتشريعية الوحيدة في البلاد".

 

وأضاف مدفيديف أن زيلينسكي شارك في مؤامرة إجرامية مع رئيس مكتبه أندريه يرماك، و"تحت ستار مرسوم غير مصرح به، أوكل، عام 2019، إلى رئيس مكتبه المزعوم ذو الشخصية الغريبة يرماك، الذي أصبح في الواقع الشخص الثاني في الدولة (404)، وربما الشخص الأول، مهمة إعداد مقترحات التوقيع على القوانين أو تطبيق حق النقض ضدها. وبعبارة أبسط، دخل معه في مؤامرة إجرامية من أجل اغتصاب السلطة".

 

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