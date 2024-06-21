الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ترفع شعار نصرة فلسطين

قال عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد الإذاعات الدول العربية إن شعار الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي يقيمه اتحاد إذاعات الدول العربية هذا العام يأتي بشعار "نصرة فلسطين" في إطار حرص الاتحاد على أن تجسد هذه الدورة أبعاد الرسالة القومية التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية.

وأشار سليمان، إلى المشاركة المصرية المتميزة في جميع مسابقات الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقرر عقده من 26 - 29 يونيو الجاري، حيث تشارك 10 قنوات فضائية بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح سليمان على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - أن النجمين فتحي عبدالوهاب وداليا البحيري من ضمن ضيوف شرف المهرجان.

منتدي التعاون الصيني

وفيما يتعلق بالجديد في الدورة الـ24، أوضح سليمان، أنه سيتم عقد منتدى التعاون الصيني - العربي على هامش هذه الدورة، لبحث سبل التعاون في مجال المرئيات والصوتيات، حيث تشارك الصين بأكبر وفد في هذه الدورة مكون من 60 شخصا، كما سيتم توقيع 3 اتفاقيات مع الإذاعة والتلفزيون التونسي وبعض شركات الإنتاج، لافتا إلى أنه لأول مرة تشارك 20 دولة عربية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 500 مشارك من 22 دولة باستثناء موريتانيا، بالإضافة إلى دول أسيا والدول المتوسطية، أوروبا.

وأضاف مدير العام لاتحاد الإذاعات الدول العربية، أنه لأول مرة هذه الدورة أيضا يتم إطلاق أول أوركسترا سيمفوني عربي بعرض فني متميز في حفل ختام المهرجان بالمدينة الثقافية "روح الشرق"، حيث أنها تجربة موسيقية فريدة تهدف إلى ترسيخ الانتماء العربي من خلال 90 عازفا من 11 دولة "تونس، العراق، سوريا، فلسطين، المغرب، لبنان، السودان، اليمن، السعودية، الجزائر، مصر" بقيادة المايسترو المصري جورج قلته، وبتوزيع أوركسترالي التونسي الدكتور زياد الزواري، مشيرا إلى أن الأوركسترا سيضم الآلات الأساسية بالإضافة إلى التخت العربي والآلات العصرية الحديثة.

وقال سليمان، إنه من بين الأشياء المستحدثة في هذه الدورة تنظيم مسابقة الإعلام الجديد في إطار تشجيع الإنتاج الموجهة إلى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحظى برواج متنام في السنوات الأخيرة، وخصصت المسابقة الأولى لموضوع "إنتاجات توعوية في مجال البيئة والمناخ".

جوائز مالية

وعن قيمة الجوائز المالية، أشار مدير عام الاتحاد، إنه تم رصد 90 ألف دولار لمسابقات المهرجان التلفزيونية والإذاعية بأقسامهم الأربعة وهي جائزة الدراما التلفزيونية "المسلسلات الاجتماعية"، جائزة البرامج "البرنامج الوثقائي العام"، جائزة الأخبار التلفزيونية "التقرير الإخباري"، فضلا عن جائزة مسابقة الإعلام الجديد، أما عن الجوائز الإذاعية، فهي مقسمة إلى الدراما "الملحمية"، البرامج العلمية "نوابغ العلوم"، المسابقات الإذاعية.

وأضاف سليمان، بأنه سيتم تكريم من 8 إلى 10 قامات من مختلف الدول من بينهم الإعلامية الفلسطينية هديل حسين عليان، وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، الممثلة والمنتجة التونسية سونيا بن بلقاسم، الإعلامية ميسون عبد الله أحمد من جيبوتي، وغيرهم.