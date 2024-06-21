الجرأة تسيطر على فستان هيدي كرم (صور)

استطاعت الفنانة هيدي كرم أن تخطف الأضواء نحو إطلالاتها التي تتسم بالجرأة والخروج عن المألوف لتصبح محط أهتمام متابعيها وجمهورها، وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وظهرت هيدي بإطلالة ليلية تمزج بين الأنوثة والجرأة في آن واحد، حيث ارتدت فستان مجسم قصير ظهر التاتو الكامن في أحد ساقيها، يشبه في تصميمه بدلة الرقص، لانه صمم من قماش اللاميه اللامع، وزين بالسلاسل الرفيعه من الأمام.

وتزينت ببعض الإكسسوارات اللافته التي تتناغم مع إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل عشوئي ووضعت مكياجًا مرتكزًا على الألوان الطبيعية ليتناغم مع لون بشرتها الشقراء مع تحديد عينيها بالكحل الأسود والأحمر الصارخ في الشفاه.

وكثيرًا ما تنجذب هيدي للأزياء اللافته التي تعكس منحنيات قوامها بأنوثة وجاذبية خاصة تشبه نجمات هوليوود مما يعرضها كثيرًا الي الانتقادات الواسعه حول جرأتها في أختيار ما تظهر به بين حين لآخر أمام جمهورها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الأختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

هيدي كرم

هيدي كرم من مواليد 27 أغسطس 1980 ممثلة مصرية.

ولدت في شبرا وعاشت فيها سبع سنوات، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس، بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة إم بي سي 1، وتخرجت أثناء ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

هيدي كرم