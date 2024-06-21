محافظ المنوفية يتابع جهود المحليات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة )، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة )

ووجه محافظ المنوفية، بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار، والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين .

إستمراراً لجهود محافظة المنوفية في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى ضوء جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً لتحسين الصحة العامة للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وفي إطار تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.

تتابع وزارة البيئة القيام بدورها في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، حيث تساهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة)، وتم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة.

وتسهتدف وزارة البيئة زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام المالى الحالى والمشاركة فى مشروع تشجير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولي والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.

كما تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد بعدد 100 ألف شجرة، كما تم الانتهاء من تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، حيث مخصص لها عدد 4400 شجرة.

