إصابات خطيرة لـ 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل ببني سويف

شهد الطريق الزراعي بنى سويف الفيوم أمام قرية باها، حادث انقلاب تروسيكل، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسرو وجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة ببني سويف إخطارا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي بنى سويف الفيوم أمام قرية باها التابعة لمركز بنى سويف.



مصابو حادث بني سويف



واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كل من "هناء صابر محمد 40 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، أميرة سيد شعبان 3 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيسر، شيماء عبد الباقي عبد الوهاب 27 سنة مصابة بجرح قطعي بالرأس 10 سم، نبيهة عبد الوهاب عبد الرحمن 45 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن والأيسر.

وأصي بربيع جابر عبد الوهاب 40 سنة مصابًا باشتباه كسر الكتف الأيسر، زينب عبد الباقي عبد الوهاب 25 سنة مصابة باشتباه كسره بالعمود الفقري، نجلاء عبد الباقى عبد الوهاب 24 سنة مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العاملة لمباشرة التحقيق.

وفي واقعة أخرى لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، مساء أمس الخميس، في حادث مروع على طريق فاقوس - الإسماعيلية، بينما كانوا عائدين من حفل زفاف أحد أقاربهم في محافظة الشرقية.

حادث طريق فاقوس الإسماعيلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث على طريق فاقوس - الإسماعيلية.

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف والضباط إلى مكان الحادث، وفور الوصول، تبين مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، جميعهم من قرية جزيرة النص التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وظروف الحادث.

وسادت حالة من الحزن والغضب الشديدين بين أهالي قرية جزيرة النص، فور سماع خبر الفاجعة.

وفي سياق منفصل أصيب عامل في مركز طهطا بسوهاج، بطلق ناري في الكتف على يد آخر، سدد له طلقة إثر خلافات مالية بينهما.

واستقبل مستشفى طهطا العام، عامل يبلغ من العمر 27 سنة مصابا بطلق نارى بالكتف الأيسر من الخلف، وجرى تحويله للمستشفى الجامعى الجديد، لاستكمال العلاج.

لبداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بسوهاج إخطارا من مستشفى طهطا باستقبال عامل مصاب بطلق نارى بالكتف من الخلف.

بتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، من الوقوف على ملابسات الواقعة وأن المصاب يدعى “بدر خ ع” 27 سنة عامل، والمتهم " عبد الله ح ع ح 22 سنة عامل.

وبسؤال والد المصاب “خليفه ع ” 59 سنة عامل اتهم المدعو عبد الله ح ع ح 22 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بالتعدي علي نجله ، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته المشار إليها، وذلك بمحل إقامة المصاب بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وجرى اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجتها اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة