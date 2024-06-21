52 ألف طالب وطالبة يستأنفون غدا امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

يستأنف ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية، غدًا السبت الموافق 22/6/2024، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2824، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الطلاب قبيل الإجازة الإمتحان في المواد غير المضافة للمجموع، وهي: «التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والاحصاء»، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو القادم.

امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي الطلاب غدا السبت، الامتحان في مادة اللغة العربية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 52 ألفا و130 طالب وطالبة، موزعين على 149لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وصول أوراق الأسئلة للجان

وأوضح عبد الرؤوف، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة

وشدد وكيل أول الوزارة، على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مُشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.