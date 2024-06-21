ناقد فني يحذر: فيلم "ولاد رزق 3" غير مناسب للعائلة (شاهد)

كشف الناقد الفني مصطفى الكيلاني، عن أسباب نجاح الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق القاضية»، موضحًا أن الجزء الثالث من ولاد رزق لم يخرج عن نوع المحتوى أو تكرار سيناريو الجزءين الأول والثاني.

الجزء الثالث من “ولاد رزق” لم يتأثر بغياب الفنان أحمد الفيشاوي:

أضاف كيلاني، خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، مذيعي برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الجزء الثالث من “ولاد رزق” لم يتأثر بغياب الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، كما أن الجزء الثالث منح الفرصة لوجوه جديدة ساعدت على نجاح الفيلم.

وتابع: «تم الاتفاق على الجزءين الرابع والخامس من ولاد رزق، لافتًا إلى أنه من المتوقع عودة أحمد الفيشاوي وأحمد داوود في الجزء الرابع أو الخامس».

حجم الإنفاق على ولاد رزق الجزء الثالث ليس مبالغًا فيه:

وأوضح، أن حجم الإنفاق على ولاد رزق، الجزء الثالث، ليس مبالغًا فيه، كما يتصور البعض، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تغطي إجمالي ما تم إنفاقه، خصوصًا لو العمل الفني ناجح.

وحذر مصطفى كيلاني من الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق القاضية كونه عملًا فنيًا غير مناسب للعائلة، مؤكدًا أن السينما غير الواقع، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية في عالم موازٍ ولابد الفصل بين الخيال والواقع.

جدير بالذكر أن مصادر غير موثوقة زعمت بأن هناك نية لإيقاف عرض أفلام عيد الأضحى المبارك وسحبها من دور العرض السينمائي، بسبب عدم تحقيقها نفس النجاح الضخم الذي حققه فيلم ولاد رزق 3 "القاضية".

سرعان ما نفى صفوت غطاس، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، الأنباء المتداولة بشأن سحب أفلام العيد من سينمات وسط البلد وغيرها، مؤكدًا إن كل ما تردد على ألسنة البعض غير صحيح ومجرد شائعات عارية من الصحة.

وأضاف غطاس: "إلغاء عروض أفلام عيد الأضحى خبر غير صحيح، الأفلام هتفضل تتعرض في السينما زي ما هي، لأنه لا يصح عرض فيلم ولاد رزق بمفرده في السينمات"، متابعًا: "أفلام أهل الكهف، واللعب مع العيال وعصابة الماكس، ما زالت في السينما، والإقبال عليهم كبير جدًا".

في الوقت نفسه، يواصل فيلم فيلم ولاد رزق 3 "القاضية"، حصد إيرادات خيالية، حيث بلغت إيراداته فى شباك تذاكر أمس الأربعاء، رابع أيام عيد الأضحى، 21 مليونًا و460 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 114 مليون جنيه، وذلك خلال 8 أيام عرض فقط.

وانطلق فيلم ولاد رزق 3 بدور العرض السينمائي يوم 12 يونيو الجاري، متربعًا على قمة الإيرادات ومحطمًا كل الأرقام القياسية، حيث يتنافس معه في شباك التذاكر مجموعة من الأفلام وهي: (ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف".

وتدور أحداث فيلم “ولاد رزق 3: القاضية” حول عودة ولاد رزق بعد مرور سنوات على انفصالهم، وأصبح لكل منهم حياته الخاصة، إذ يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 نخبة متميزة من نجوم الفن، هم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، وأسماء جلال، ونسرين أمين، وأحمد الرافعي، وعلي صبحي، وضيف شرف الفنان كريم عبدالعزيز، ونيكول سعفان، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.