القبض على لص أنهى حياة شاب بطلقات نارية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، من القبض على المتهم بقتل شاب بطلقات نارية داخل منطقة الشويخات التابعة لدائرة مركز قنا.



وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمقتل الشاب أحمد.م، في الثلاثينيات من عمره بطلقات نارية في منطقة الشويخات التابعة لدائرة المركز، وترجع الواقعة إلى يوم 19 مايو من الشهر الماضي.

وتبين بعد الفحص أن المتهم في الواقعة يُدعى أ.ه، من منطقة الغوصة التابعة لقرية أولاد عمرو بدائرة مركز قنا، لص ومسجل خطر، عند محاولته سرقة المجني عليه تصدى له دفاعًا عن منزله وماله، فبادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.

وتم القبض على المتهم وتحريز السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.