غداً.. تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بدء تلقى طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة إعتبارا من غداً السبت.

وأكدت الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تقديم التظلمات سيستمر 15 يوم، وأن يتم تقديم الطلبات مع دفع رسوم 35 جنيه عن كل مادة وتسترد في حال حصل الطالب على درجات من هذا التظلم.

وأضافت وكيل الوزارة مديرية التربية والتعليم، أنّه يتم عمل التظلم للشهادة الإعدادية عبر الذهاب إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التي تتبع لها مدرسة الطالب برقم الجلوس، وتسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ، والحصول على إيصال سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية، وملء طلب التظلم. ,وتقديم طلب التظلم، وإيصال الرسوم إلى لجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية، مؤكدا أنه على مقدم الطلب الانتظار حتى إبلاغه بموعد الإطلاع على صور أوراق الإجابة الخاصة بها في كل مادة تقدّم بتظلم على نتيجتها.

اماكن تلقى التظلمات

وأشارت الى أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية فى الادارات التعليمية المختلفة

وهى مدرسة محى الدين ابو العز الابتدائية بشارع السنترال لتقديم تظلمات إدارة غرب الفيوم، ومدرسة ابو بكر الصديق بالحادقة لتقديم تظلمات إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الإعدادية خلف مركز شرطة اطسا لتقديم تظلمات إدارة إطسا التعليمية، ومدرسة طامية الإبتدائية امام ديوان ادارة طاميه التعليمية بارض المرور لتقديم تظلمات إدارة طامية، ومدرسة الشهيد صلاح الدين حسين الاعدادية بجوار مدرسة ناصر الصناعية فى شارع المدارس بسنورس، لتقديم تظلمات إدارة سنورس، ومدرسة ام امؤمنين الاعدادية خلف مدرسة العبور الابتدائية لتقديم تظلمات إدارة أبشواي التعليمية، والمركز الاستكشافي بمدرسة الشواشنة الإعدادية لتقديم تظلمات إدارة يوسف الصديق.

ومن جهه أخرى يستأنف غداً السبت 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالب للنور للمكفوفين امتحانات الثانوية العامة فى 40 لجنة على مستوى محافظة الفيوم .

ويؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

وقامت الأجهزة التنفيذية، بإقامة حرم امنى أمام مقار لجان الامتحانات فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم إلغاء الأسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.