رويترز.. الصين تطلب من فيزا وماستركارد خفض رسوم المعاملات لتسهيل المدفوعات للأجانب

تسعى الصين للحصول على تأشيرة (VN)، وماستركارد (MA.N)، لخفض رسوم معاملات بطاقاتهم المصرفية في البلاد، كجزء من محاولة لتسهيل المدفوعات للزوار الأجانب.

ووفق لوكالة "رويترز"، ذكرت بلومبرج نيوز نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن جمعية الدفع والمقاصة الصينية تتفاوض مع مصدري البطاقات العالمية بما في ذلك فيزا وماستركارد بشأن خفض الرسوم المفروضة على معاملات البطاقات الأجنبية، وفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو.

وأضاف التقرير أن الجمعية اقترحت خفض الرسوم إلى 1.5% من 2-3%.

وقالت ماستركارد لبلومبرج إنها تلقت الاقتراح من اتحاد الصناعة وقالت إنها ستعمل مع الشركاء لخفض تكاليف التجار المحليين الذين يقبلون البطاقات المصرفية الأجنبية، بينما لم ترد فيزا وماستركارد على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وأصدرت مجموعة الصناعة اقتراحًا في وقت سابق من هذا الأسبوع لمصدري البطاقات العالمية بشأن خفض الرسوم، وفقًا لبيان، نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء دون الكشف عن تفاصيل خفض الأسعار.