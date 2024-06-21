تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الداخلية مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة فيما يقع فريق الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

يسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته من أجل مطاردة الصدارة التي يتربع عليها بيراميدز بعد 11 فوز متتالي وفي جعبته 59 نقطة.

وتبدأ مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباراة الأهلي والداخلية عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية..

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.



الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية:

مصطفى شوبير في حراسة المرمى

في الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد هانى وكريم فؤاد

في الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وإمام عاشور .

الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبد القادر.