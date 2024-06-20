شباب ورياضة القليوبية: الإنتهاء من إنشاء فرع البنك الأهلى بمركز شباب سنديون

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن الأنتهاء من أعمال إنشاء فرع البنك الأهلى بمركز شباب سنديون، وبدء الافتتاح والتشغيل وتقديم الخدمات المواطنين خلال الفترة القادمة، وجاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمركز شباب سنديون بقليوب لمتابعه انشطه المركز والوقوف على اخر الاعمال والمستجدات .

وأشار الدكتور محمود الصبروط، إلى أن التكلفه الانشائيه لفرع البنك الأهلى داخل مركز شباب سنديون بلغت 65 مليون جنيه ، بقيمة ايجاريه 500 الف جنيه سنويا، لصالح مركز شباب سنديون، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين البنك الاهلى ووزارة الشباب والرياضة والعقد المبرم بين البنك ومركز الشباب لمده 25 سنه.

الانتهاء من إنشاء فرع البنك الأهلى بمركز شباب سنديون

وأكد الصبروط، أن وزاره الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار والادارة الاقتصاديه واستغلال المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب والأندية، وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعمل على تطوير البنيه الانشائية بمراكز الشباب من خلال الادارة الاقتصادية بالوزاره ومشروعات الاستثمار بنظام حق الانتفاع ، مما يساعد بشكل كبير على رفع العبئ من على كاهل الدولة في تطوير المنشات ، كما يساهم ذلك في توفير فرص عمل وزياده الموارد الذاتيه في مراكز الشباب والانديه ،وتقديم خدمات مجتمعيه للمواطنين في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بجعل مراكز شباب مراكز خدمه مجتمعية.

جدير بالذكر أن تلك الانشطة والفعاليات تاتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.