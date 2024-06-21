العيال فهمت يستكمل عروضه علي مسرح ميامي بوسط البلد

يستكمل العرض المسرحى "العيال فهمت" عروضه اليوم الجمعة على مسرح ميامي بوسط البلد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان ياسر الطوبجى، ومأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائى "صوت الموسيقى"، وهو عرض اجتماعى كوميدي غنائي، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، وأميرة فايز"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين .

"العيال فهمت" ديكور د.حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملوانى، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادى سرور .

ويأتي العرض ضمن خطة عروض البيت الفنى للمسرح خلال إجازة العيد والتى تتضمن افتتاح 6 عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهي: "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم 5 عروض وهم: "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا" .

وأكد الفنان ياسر الطوبجى مدير المسرح الكوميدى، أن دار العرض شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور خلال عيد الأضحى، على مسرح ميامى بعد عرض مسرحية «العيال فهمت» .

وقال : منذ أن توليت إدارة فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفنى للمسرح شعرت بمسئولية كبيرة بالرغم من أن الكوميديا هى الأقرب لى ولكن بسبب عراقة الفرقة التى قدمت منذ بدايتها العديد من النجوم العظماء وكذلك الأعمال العظيمة مثل الراحل فؤاد المهندس، وعبدالمنعم مدبولى وسعيد صالح، ومحمد عوض، وكذلك العروض المهمة مثل البجامة الحمرا، والدبور، ونمرة اتنين يكسب، لذا فكرت فى تقديم عمل كوميدى راق لإعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدى وكان ذلك من أهم أهدافى، لأنى وجدت بعض الأعمال التى قدمتها الفرقة خلال فترة ماضية ليس لها علاقة بالكوميدية.

إقبال جماهيري

وشهدت العروض المسرحية، إقبالا جماهيريا كبيرا فى أولى ليالى عرض موسم عيد الأضحى المبارك.

حيث رفعت دور العرض، لافتة «كامل العدد» للعروض المسرحية التى يقدمها البيت الفنى للمسرح والمسرح الخاص، والتى انطلقت ثانى ايام عيد الأضحى المبارك، مما يعد تأكيدًا على الدور الهام لأبو الفنون كأحد أذرع القوة الناعمة، وحرص الجمهور على متابعته.

وشهدت مسرحية «مش روميو وجوليت» والتى تعرض على خشبة المسرح القومى، شعار كامل العدد، حيث أكد الفنان ايمن الشيوى، أن المسرح شهد إقبالاً كثيفا من الجماهير العاشقة للمسرح، وكان كامل العدد، لافتا إلى أن العرض يقدّم المسرحية برؤية جديدة فى قالب موسيقى استعراضى، مؤكدا أن المسرح القومى منوط به تقديم الأعمال العظيمة، العالمية أو العربية أو المصرية، وهذا ما نقوم به دائماً، خصوصاً أنّ أعمال شكسبير تقدّمها المسارح فى مختلف أنحاء العالم.

وتدور أحداث المسرحية المأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزى ويليام شكسبير، فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع، بطولة النجم على الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنان ميدو عادل، والفنان القدير عزت زين، وطه خليفة، وكتب المعالجة الشاعر أمين حداد، ومن إخراج عصام السيد.

وأكد الفنان عادل الكومى، مدير فرقة المسرح القومى للأطفال، أن العرض المسرحى الكوميدى الاستعراضى «الحلم حلاوة»، رفع شعار كامل العدد منذ بدأ العرض ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بمسرح متروبول «عبدالمنعم مدبولى» بالعتبة.

«الحلم حلاوة» إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومى، التابعة لفرق البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

والعمل من بطولة أعضاء فرقة المسرح القومى للطفل، أشعار طارق على، موسيقى وألحان هانى عبدالناصر، توزيع موسيقى أحمد حامد، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وملابس وعرائس فخرى العزازى، إضاءة أبو بكر الشريف، ماكيير إسلام عفيفى، مخرج منفذ محمد فاروق، والعرض من تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مى مهاب.

كما رفع مسرح الغد، شعار كامل العدد، خلال عرض مسرحية «النقطة العميا»، بطولة الفنان نور محمود، وهى أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوى، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدى بركات، عمر صلاح الدين.

وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذى يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، ما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة فى القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى «المحكمة» محاكمة أخلاقية للنفس البشرية، تجعل الإنسان يحاكم نفسه حين يواجه ضميره بالحقيقة والصدق، والغرض من اللعبة هو ممارسة مهنهم القديمة، بعيداً من روتين العدالة التقليدية، متحررين من كل القيود، بعد أن اكتشفوا أن هناك جرائم لا تستطيع تلك العدالة التقليدية إثباتها على مرتكبيها، وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً فى قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيهًا.

ورفع مسرح البالون بالعجوزة، شعار كامل العدد، بعد عرض مسرحية «عامل قلق» خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للفنان سامح حسين، والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية «الفرقة القومية للموسيقى الشعبية»، والعمل من تأليف محمد زناتى وأحمد الملوانى وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقى يحيى نديم واستعراضات هانى حسن وإضاءة عز حلمى ومدير عام الفرقة الفنانة لبنى الشيخ.