ينطلق 29 يونيو.. تعرف علي نجوم مهرجان دقة الدولي للموسيقى

قال مختار بلعاتق مدير مهرجان دقة الدولي إن سبب تقديم موعد المهرجان هذا العام هو "تجنب زحام المهرجانات الصيفية" في يوليو وأغسطس.

مختار بلعاتق

وتنطلق فعاليات الدورة الثامنة والأربعين من المهرجان على مدرجات المسرح الأثري لدقة في 29 يونيو الجاري بعرض للموسيقي والملحن وعازف العود التونسي أنور براهم، مستهلا بذلك المهرجانات الصيفيّة في تونس.

وقال بلعاتق في بيان صحفي إن المهرجان سيشمل فعاليات فنية متنوعة بينها المسرح والغناء والموسيقى بمختلف ألوانها، حيث يهدف إلى تقديم "برمجة متنوعة تستجيب لكل الأذواق، حيث تجد أنماطا موسيقية متعددة من الطرب الأصيل وموسيقى الروك الغربية والراب الشبابي.

وأضاف: "أضفنا عروض المسرح، باعتبار خصوصيّة المسرح الأثري الروماني الذي سبق أن عرض عليه العديد من المسرحيات الكلاسيكية في عشرينيات القرن الماضي".

ويستضيف المهرجان الفنانة المصرية مي فاروق، والفنان التونسي مرتضى الفتيتي، والفلسطينية رلى عازر؛ كما يقدم لجمهوره عرض (الزيارة) الصوفي وعرضا للمجموعة الموسيقية (يوما) وفرقة كايروكي لموسيقى الروك من مصر، فضلا عن مسرحية (القلب المسكون) للمخرج وليد العيادي، وهي لعشاق الفن الرابع.

فعاليات تونسية

وتحتضن تونس الكثير من الفعاليات الفنيّة الصيفية، وأبرزها مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي ومهرجان بنزرت؛ وتجتذب تلك المهرجانات العديد من الفنانين من تونس وبلدان أخرى.

وقال بلعاتق إن المهرجان يسعى إلى "تثمين موقع دقة الأثري الذي تعاقبت عليه حضارات كبيرة والمدرج ضمن قائمة الإرث العالمي لمنظمة اليونيسكو".

وما زالت مدينة دقة الأثرية تحافظ على هيئتها رغم مرور 2500 سنة على إنشائها؛ وتعد من أكثر المناطق احتفاظا بمعالمها الأثرية في شمال أفريقيا، والتي مرت عليها عدة حضارات وتوجد في كل زاوية منها آثار من الحضارات البربرية والنوميدية والبونية والرومانية والبيزنطية.

وأدرجت دقة على لائحة التراث العالمي لمنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1997 باعتبارها أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال إفريقيا .

مهرجان تيميتار

كما تستعد مدينة أغادير المغربية لاحتضان النسخة التاسعة عشرة من فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي، المقرر انطلاقه رسميا مساء الخميس 4 يوليو ويستمر ثلاثة أيام متواصلة.

ويشهد المهرجان هذا العام نسخة استثنائية بمشاركة نخبة من أشهر النجوم العرب والمغاربة، من بينهم الفنان المصري حمزة نمرة الذي يتولى مهمة حفل الافتتاح، والمطربة السورية فايا يونان والفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي والفنانة المغربية أوم إضافة إلى المطرب المصري أبو.

ويحتفي تيميتار بالموسيقى الأمازيغية الأصيلة بمشاركة الفنانين حميد إنرزاف وفاطمة تاشتوكت وفرقة أودادن، وفرق أحواش، وحفلات لنجوم الموسيقى الشبابية المغربية، من بينهم فرقة "رباب فيزيون" وفرقة "ميتيور ايرلاين" وفرقة "جوبانتونجا"، إضافة إلى مهدي قموم وعزيز اوزوس والمطرب زكريا الغفولي، مع حفلات تكريمية خاصة لفنون الروايس والرايسات.

ويحتضن مهرجان تيميتار الدولي للموسيقى الأمازيغية والعالمية قرابة أربعين حفلة غنائية من مختلف الألوان الموسيقية بين الجاز والبلوز والجناوة والراب والبوب، على مدار ثلاثة ليالي متتالية، في نسخة تشهد عودة المهرجان لموعده الصيفي الأصلي في شهر يوليو، بعد تقديمه العام الماضي دورة استثنائية خلال شهر سبتمبر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.