غدا.. اختبارات المقاولون الخارجية تنطلق من صعيد مصر
تبدأ غدا السبت الموافق يونيو المرحلة الأولى من اختبارات ناشئي المقاولون العرب الخارجية 2024 بمحافظات صعيد مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017.
وتتضمن محافظتي :
محافظة المنيا- مركز مطاي
🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأحد الموافق 23 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مركز شباب مطاي
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا
كابتن /طلعت بديني
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محافظة بني سويف - مدينة بني سويف
🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي الشبان المسلمين
🏟 ملعب التربية والتعليم
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع بني سويف