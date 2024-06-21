نصائح للوقاية من ضعف النظر.. أغربها ممارسة الرياضة

باتت مشكلة ضعف النظر منتشرة بشكل واسع في العصر الحديث، وتعزى أسبابها إلى عوامل متعددة تشمل الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والعمل لفترات طويلة أمام الشاشات، ونقص النشاط البدني، وسوء التغذية. لذا، إليك بعض النصائح الفعالة للمساعدة في الحفاظ على صحة عينيك وتقليل خطر الإصابة بضعف النظر.

ضعف النظر

نصائح للحفاظ علي العين والوقاية من ضعف النظر

1. الاستراحة الدورية للعينين

تأخذ فترات استراحة منتظمة أثناء العمل أمام الحاسوب أو الجوال. يُنصح بفترات قصيرة كل 20 دقيقة للتركيز على نقطة بعيدة لمدة 20 ثانية لتقوية عضلات العين.

2. ضبط إضاءة الشاشة

تأكد من أن إضاءة الشاشة مُعدة بشكل مناسب، لا تكون مفرطة ولا مُعتمة جدًا. يُفضل استخدام الإضاءة الخافتة في الأماكن المحيطة بالشاشات.



3. نظارات واقية

في حال استخدام الحواسيب بشكل مستمر، تعتبر النظارات الواقية من الضوء الأزرق مفيدة لتقليل التعب والإجهاد الناتج عن الشاشات.



4. الحفاظ على الترطيب

استخدم قطرات للعينين إذا شعرت بالجفاف أو الاحمرار، خاصة في بيئات العمل المكتبية الجافة.



5. النظام الغذائي الصحي

تناول طعامًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن المفيدة للعينين مثل فيتامين A والزنك والأوميغا 3.

6. ممارسة الرياضة البدنية

النشاط البدني المنتظم يساعد في تحسين الدورة الدموية وبالتالي يعزز صحة العينين.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحد من خطر ضعف النظر والحفاظ على صحة عينيك بشكل عام.