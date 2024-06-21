موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد السلام في إطار مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بينما يقبع فريق الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته من أجل مطاردة الصدارة التي يتربع عليها بيراميدز بعد 11 فوز متتالي وفي جعبته 59 نقطة.

موعد مباراة الأهلي..

تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباراة الأهلي والداخلية عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية..

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، امام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.