تدشين مرصد سيناء الفلكى بقمة "جبل الرجوم" بجنوب سيناء

يسعى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لمواصلة عمليات إنشاء مرصد فلكي جديد يحمل اسم “مرصد سيناء الفلكي”، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء.

وعن تفاصيل مرصد سيناء الفلكى الجديد :- إنشاء المرصد الفلكي الجديد، يأتي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016، والذي صدر بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي جديد، ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

كما ان معهد الفلك عمل على مدار السنوات الماضية لاختيار أنسب موقع لإنشاء المرصد الفلكي بواسطة فريق بحثي من المعهد، وتم تم اختيار قمة “جبل الرجوم” بجنوب سيناء بارتفاع أكثر من 1600 متر.

يذكر أن" جبل المرحوم" واحد من بين أعلى عشرين قمة جبلية في الأراضي المصرية.

كما أن المرصد الجديد سيكون خلفًا لـ مرصد القطامية الفلكي الذي تم البدء في إنشاؤه عام 1954 ويتبع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وهو امتداد لمرصد حلوان، الذي أنشئ عام 1903، ويقع على بعد 80 كم من وسط مدينة القاهرة فوق جبل بارتفاع 450 مترًا عن مستوى البحر وبدأت الأرصاد به عام 1964.