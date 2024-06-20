غلق 5 مخابز غير مطابقة للمواصفات بحملات ضبط الأسواق بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس حملة مكبرة بالمدينة للحفاظ على الصحة العامة والبيئية .

جاء ذلك بحضور امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والدكتور شريف بادارة الطب البيطرى بنحع حمادى، عبدالله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى، وعمادأيوب مفتش اغذية بالادارة الصحية .

فقد تم المرور على مخابز العيش السياحى والفينو و المطاعم والهايبر ماركت ومحال البقالة بالمدينة للاطمئنان على سلامة الاغذية المقدمة لمتابعة المطاعم حيث أسفرت الحمله عن الاتى :

اتخاذ الإجراءات القانونية ببعض مخابز العيش السياحى لمخالفته الاشتراطات الصحية والبيئية .

حيث أسفرت الحمله عن الاتى : عدد 7 محاضر مخالفات بيئية لمخابز بها مخالفة الأشتراطات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق عدد 5 مخابز للخبز السياحى والفينو لمخالفة الاشتراطات الصحية وللعمل بدون ترخيص.

كما تم ضبط 1كجم من اللحوم متغيره فى خواصها الطبيعيه وتم إعدام الكمية المضبوطه وذلك فى أحد محلات الهايبر ماركت، وتحرير 3 محاضر نظافة، و تحرير 7 محضر عدم حمل شهاده صحية عدد 2 محضر عدم إعلان.

وتم التنبية المشدد من قبل اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى .

من جهته اكد أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، انه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له وان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

وقال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى انه بناء على تعليمات رئيس المركز بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق خلال ايام عيد الاضحى المبارك بصفة دورية.

وأشار عبد الباسط ان الإجراء المتخذ ضد مخابز العيش السياحى والفينو بالغلق وذلك لمخالفتهم الشروط والبيئية والصحية وعدم حصولهم على التراخيص اللازم، وتم انذارهم ولكن دون جدوى منهم .

مضيفاً ان ذلك يأتى بناءاً على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بتكثيف حملات ضبط الاسواق بدائرة الوحدة المحلية خلال عطلة ايام عيد الاضحى المبارك.