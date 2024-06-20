أنغام تفتتح مهرجان موازين بحفل غنائي ضخم

تفتتح المطربة أنغام مهرجان موازين بحفل غنائي ضخم بالمملكة المغربية مساء غد الجمعه وذلك بعد ساعات من تصدرها تريند إكس و مواقع التواصل الإجتماعي بالخليج.

حيث حققت نجاحا كبيرا في حفلها بعيد الأضحى الذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت والذي شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق متخطيا الطاقة الاستيعابية القصوى للمكان.

وكانت أحيت النجمة أنغام حفلاً غنائيًا في دبى وقدمت خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها في الوطن العربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكانت تصدرت صوت مصر أنغام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تألقها فى إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أنغام عن جلسة التصوير التي خضعت لها قبيل الحفل مباشرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية الفستان المبهر الذى تألقت به خلال الاحتفالية وخطف أنظار متابعيها حول العالم وعلقت قائلة:" تشرفت بالغناء في احتفالية ذكرى عيد تحرير سيناء".

بلدي التاريخ

وكانت أنغام قد افتتحت إحتفالية ذكرى تحرير سيناء بأغنية " بلدي التاريخ" وسط عاصفة من التصفيق الحار الذى امتد طوال وصلتها الطربية التي امتدت لقرابة الساعتين قدمت خلالهما 17 أغنية من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة هى ‎بلدي التاريخ ، حاله خاصة وبتوصفنى بتكسفنى ونفضل نرقص و ولا دبلت واساميك الكتيرة واتجاه واحد وحته ناقصة وعمرى معاك واهي جت وعرفها بيا ومتلخبطه وهتمناله الخير وبعتلي نظرة واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وياريتك فاهمني.

وتخلل الحفل كلمة لأنغام : "كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وسيناء حرة وبخير.. وإحنا أحرار بفضل القيادة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل جيشنا العظيم وهو سبب إن إحنا بنحتفل، بنعتز بيه وهو عيد شرف وحب واعتزاز".

وكانت أحيت النجمة أنغام ليلة استثنائية ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء، اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة النجم تامر حسني.

وكانت حرصت الفنانة أنغام، على مشاركة جمهورها صورة جديدة غازلت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بصورة جمعتهما من سهرة رأس السنة، في السعودية.

ونشرت أنغام الصورة التي جمعتها بإليسا عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وكتبت قائلة:“أجمل قلب”.