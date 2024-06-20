قصة وأبطال الجزء الثاني من فيلم "smile"

يستعد صناع فيلم Smile الجزء الثاني، لانطلاق عرضه يوم 18 أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائي فى جميع أنحاء العالم.



قصة فيلم smile الجزء الثاني

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

أبطال فيلم smile الجزء الثاني

الفيلم، تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي.

برومو الفيلم

وكانت طرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الرسمي، وتضمن عدد من مشاهد الرعب والغموض التي يحتويها العمل، ليستكمل أحداث الجزء الأول الذي حقق إيرادات ضخمة تجاوزت أكثر من 217 مليون دولار.

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ميزانية فيلم smile

وكان حقق فيلم Smile، خلال عرضه الافتتاحي فى دور السينما الأمريكية 8.2 مليون دولار من 3645 قاعة عرض، بينما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط.