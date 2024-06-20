الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بن أفليك برفقة نجله علي الدراجة النارية في أحدث ظهور لهما

بن أفليك ونجله
بن أفليك ونجله

يهتم النجم العالمي بن أفليك في الفترة الحالية بأبنائه كأولوية فى حياته.

بن أفليك ونجله

وظهر ذلك عندما قام باصطحاب ابنه صامويل في نزهة كانا يركبان دراجته النارية الكهربائية في لوس أنجلوس.

بن أفليك ونجله 

 وكانت ظهرت جينيفر لوبيز وهي ترتدي خاتم زواجها من بن أفليك، وذلك عندما كانت تتناول العشاء في مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا.

 

Jennifer Lopez was still wearing her wedding ring when she was spotted out to dinner at Giorgio Baldi in Santa Monica on Saturday
جينيفر لوبيز 

يأتى ذلك بعد شائعات طلاقها من بن أفليك التي تلاحقها باستمرار خلال الأيام الماضية.

Her busty ensemble featured a thigh-slit that allowed her to flash her toned dancer's legs as she pounded the pavement on a towering pair of platforms
جينيفر لوبيز 

 

وحرص النجم العالمي بن أفليك على زيارة زوجته جينيفر لوبيز، فى قصرهما ببيفرلى هيلز، كاليفورنيا، الذى تبلغ قيمته 60 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وهو المنزل الذى يقال إنهما يبيعانه وسط مشاكل زوجية.

In spite of the swirling conjecture that she and Ben Affleck are on the brink of divorce, Jennifer determinedly kept his ring on for her latest outing
جينيفر لوبيز 

وظل بن أفليك فى المنزل مع زوجته لمدة أربع ساعات، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

الشائعات تطارد جينيفر لوبيز وبن أفليك

ومازالت الشائعات تدور حول جينيفر لوبيز وبن أفليك بشأن اتجاه علاقتهما الى الطلاق بسبب المشاكل الأسرية.

الصورة التى أثارت الضجة كانت خلال تقبيل بعضهما البعض، لكن فى الحقيقة وصل كل منهما فى سيارة منفصلة.

وكانت قررت النجمة جينيفر لوبيز الغاء حفلها الصيفي الخاص بـ Greatest Hits لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.

وكانت ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز زوجة بن أفليك وهي تمسك بيده في لوس أنجلوس، يوم الجمعة، بعد شائعات الانفصال.

وجاء فى بيان الغاء الحفل: "أعلن ممثلو Live Nation أنه تم إلغاء جولة جينيفر لوبيز الأمريكية الصيفية 2024".

 وأضاف: "جنيفر تأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".

اول ظهور لجينيفر برفقة بنبعد شائعات انفصالهما
جينيفر لوبيز وبن أفليك 

من جانبها قالت جينيفر لوبيز: "بالنسبة لأولئك الذين اشتروا سيتم استرداد التذاكر تلقائيًا - ليس هناك أي شيء آخر يتعين على المعجبين القيام به".

وأضافت جينيفر لوبيز: "أنا أشعر بحزن شديد ومدمر بسبب خذلانكم، وأرجو أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروري للغاية.. وأعدكم بأنني سأعوضكم وسنكون معًا مرة أخرى.. أحبكم جميعكم جدا.. حتى المرة القادمة..".

وكان ظهر النجم العالمي بن أفليك فى أحدث ظهورله وهو يرتدى خاتم زواجه من جينيفر لوبيز مرة أخرى، حيث كان الخاتم مرئيًا فى يديه عندما عاد إلى منزله المستأجر بقيمة 100 ألف دولار شهريًا، والذى كان يقيم فيه، وكان الخاتم واضحا عندما مد يده ليدخل المنزل.

 

 

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