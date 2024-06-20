أسباب صادمة وراء غياب محمد رمضان عن دراما رمضان ٢٠٢٥.. ٤٠ مليون جنيه كلمة السر

صدم الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه بخبر غيابه عن ماراثون دراما رمضان المقبل لعام 2025، ولكن دون الكشف عن الأسباب، الأمر الذي أثار دهشو البعض متسائلين عن الأسباب، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

محمد رمضان

أعلن محمد رمضان عن انسحابه من موسم دراما رمضان 2025 بعد غيابه أيضًا عن جمهوره رمضان الماضي 2024، حيث قال: "رسميًا غيابي عن دراما رمضان ٢٠٢٥".

سر غياب محمد رمضان عن ماراثون دراما رمضان ٢٠٢٥

في الوقت نفسه، كشفت مصادر مقربة للفنان محمد رمضان عن أسباب انسحابه من موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، مشيرين إلى أن اعتذار كلا من المخرج بيتر ميمي والمخرجة كاملة أبو ذكري عن إخراج مسلسله في رمضان المقبل نتيجة لانشغالهما بأعمال فنية أخرى، دفعه لالغاء فكرة خوض رمضان بأي عمل درامي، لأنه لم يلحق استكمال تصويره.

كما أضاف المصدر أن محمد رمضان طلب أجرًا ماديًا مقابل دوره في المسلسل ٤٠ مليون جنيه من دون ضرائب، الأخر الذي رفضه عدد كبير من المنتجين والمخرجين.

محمد رمضان

وعلق الناد الفني طارق الشناوي على غياب الفنان في دراما رمضان 2025، قائلًا إن محمد رمضان موهوب وذكي في اختيار اعماله، كما أنه ناجح على المستوي الدرامي ووجودة في أي عمل كارت رابح، وقرار غيابه عن شاشات رمضان قرار حكيم.

آخر أعمال محمد رمضان

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة الذي خاض به ماراثون دراما رمضان ٢٠٢٣، وشاركه البطولة نخبة مميزة من نجوم الفن وهم زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.