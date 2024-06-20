تواشيح وابتهالات وفنون شعبية ضمن احتفالات عيد الأضحى بثقافة اسوان

واصل فرع ثقافة اسوان فاعلياته الفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة عيد الأضحى، فى إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة.

شهد قصر ثقافة توشكى عرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف، العمل، الصياد، المراكبى.

تواشيح وابتهالات ومديح

وبقصر ثقافة السباعية قدم عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات والمديح " الله على نور الله، عزى انت يارسول الله، قمرون، ياجمالو، صلو على الهادى، ولد الهدى ، ابشرى يا أمنة، أرض المدينة".

وتضمنت الفاعليات التى يقدمها فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف سليم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، عرض فني لفرقة اسوان للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد موسى، على مسرح فوزى فوزى الصيفى، قدمت الفرقة مقطوعة موسيقية لعمر خيرت، لا لالي يالالي، مخصمني يا زماني، اه يا اسمراني اللون، زى العسل، وفى الختام نفذت مسابقات ثقافية و اكتشاف مواهب للاستاذ محمد عبد المنعم مسؤل ثقافى.