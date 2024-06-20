انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه ترعة بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـمحافظة القليوبية، من انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة الجثة للتوصل لأهليته، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى لعمليات النجدة بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلها بمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي شورت داخلي فقط، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وعثر عليها بواسطة الأهالى بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.