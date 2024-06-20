القليوبية: انطلاق برنامج "لقاء الجمعة" بالمساجد الكبرى

في إطار حرص وزارة الأوقاف علي غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.

تطلق مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية برنامج : “لقاء الجمعة للأطفال”.

وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة، بواقع مسجدٍ واحدٍ في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها .

وبمشاركة قيادات الأوقاف بالمحافظة، وسيكون لقاء الجمعة القادمة (21 يونيو 2024).

مجازر القليوبية..

وفي سياق متصل - استقبلت مجازر محافظة القليوبية، الأضاحي من المواطنين لذبحها بالمجان خلال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث يوجد بالمحافظة 30 مجزر ونقطة ذبيح، منهم 4 مجازر خاصة موزعة على جميع مراكز المحافظة، مع التأكيد على تحرير محاضر مخالفات رادعة للمواطنين الذين يذبحون بالشوارع أو بالمناطق غير المخصصة.

وأكدت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، أنه جرى استقبال 1009 رأس ماشية تنوعت ما بين أبقار وجاموس وأغنام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أنه تم فتح أبواب المجازر من الثامنة صباحا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حتي غروب الشمس اليوم، وتم ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان.