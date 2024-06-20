مركز طنطا يشن حملة مكبرة على الإشغالات

شن مركز ومدينة طنطا حملة مكبرة للنظافة بسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتنظيف الطرق و إزالة كآفة اشكال الاشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدي لضمان عدم إعاقة الحركة المرورية للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

وخلال الحملة تم تحرير عدد من محاضر اشغال الطريق العام بالإضافة لتحرير عدد من المحاضر البيئية .

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والاشغالات لسهولة حركة سير المواطنين و حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته الصباحية ، بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة و الاهتمام بصيانة كشافات الإنارة بالطرق العامة والسريعة واستبدال الكشافات التالفة لإنارة الطرق لتسهيل الحركة عليها وتحقيق مستوى من الامان للمارة و عدم السماح بوجود اي اشغالات و إزالة التعديات ، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق لسهولة حركة سير المواطنين و حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.