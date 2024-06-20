دراسة: الإضاءة الخافتة في الليل تضر القلب أثناء النوم

يحث الأطباء الناس على النوم في ظلام دامس، موضحين أنه حتى الإضاءة الخافتة في الليل لها تأثير ضار على نظام القلب والأوعية الدموية.

يقول الأطباء أنه حتى الضوء الخافت في الليل يمكن أن يكون ضارًا بالصحة كما كتبت مجلة PNASأغلق الستائر، وأطفئ جميع الأضواء في المنزل قبل النوم، ومن المهم أن يتجنب الناس الإضاءة الليلية.

يقول المصدر: "تظهر الأبحاث أن ليلة واحدة فقط من الإضاءة المعتدلة في الغرفة أثناء النوم يمكن أن تضعف تنظيم الجلوكوز ومعدل ضربات القلب، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب واضطرابات الغدد الصماء".

ومن خلال دراسة تأثيرات الإضاءة على أجسام الناس ليلاً، اكتشف الخبراء أنه تحت تأثير الضوء، ينشط الجهاز العصبي اللاإرادي ويدخل الجسم في حالة تأهب قصوى حيث يزداد معدل ضربات القلب، وكذلك القوة المصاحبة. التي ينقبض بها القلب وسرعة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية وفي الوقت نفسه، في الليل، يجب أن يعمل القلب في وضع أكثر استرخاءً: يجب أن يكون معدل ضربات القلب، جنبًا إلى جنب مع مؤشرات القلب والأوعية الدموية الأخرى، أقل في الليل مقارنةً بالنهار.

ويشير الخبراء إلى أن الإضاءة الليلية، التي تحفز القلب على العمل بشكل أكثر نشاطًا، تؤدي إلى الحمل الزائد والتآكل المبكر، ويوصي الخبراء بالنوم في الظلام، بما في ذلك إغلاق النوافذ وإبعاد الأضواء الخارجية عن الغرفة.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب. ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب. ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر. بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.