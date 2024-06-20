الدقهلية تتابع إزالة حالات التعدي والبناء المخالف بـالمراكز

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، مشيرًا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع مختار، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا ومحلة دمنه وبني عبيد والمنصورة وشربين لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وأيضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.

ففي مركز ومدينة طلخا، قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة كلية لسمل خرساني بالطريق الدولي لعمل سور بلوك وغرفة بالبلوك وغرفه عريشة، وتم إزالة عمود كهرباء لتوصيل كهرباء لقطعة أرض علي الطريق الدولي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة قوات الشرطة بمركز ومدينة طلخا و نواب رئيس المدينة.

وفي مدينة محلة دمنة، قالت رحاب المزين رئيس المدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال هدم حالة تعدى بناء على الأرض الزراعية دون الحصول على ترخيص ودون الرجوع للسلطة المختصة برئاسة المدينة مخالفا بذلك القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وقد تم مصادرة بعض المواد وتم اتخأذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.

وأكد هاني أحمد رئيس المركز ومدينة بني عبيد، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك الشدة الخشبية وحديد التسليح بالدور الثانى علوى لأحد المنازل المقامة بدون ترخيص على مساحة 120م بميت فارس، كما تم إيقاف أعمال مخالفة لشروط الترخيص أثناء فحص ومراجعة رخصة بناء لعقار تحت الإنشاء بميت سويد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تطوير مباني علي مساحة 200 متر مربع خارج الحيز العمراني بقرية ميت مزاح كما تم إزالة سور بلوك علي مساحة 120 متر مربع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة شربين، قال إبراهيم صابر شبكه، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك أخشاب ووقف بناء مخالف علي مساحة 40 متر مربع بقرية الجلاوينة بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الأطرش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.