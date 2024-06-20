عمارات العكاك ببني مزار بدون مياه شرب

اشتكت 240 أسرة بمنطقة العكاك بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا ، من إنقطاع مياه الشرب عن عمارات العكاك البالغة 10 عمارات بإجمالي 240 وحدة سكنية ، وذلك إثر كسر ماسورة مياه الشرب العمومية للمنطقة ، وبرغم ان الأهالي سارعت بتقديم شكاوى لديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار؛ لإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب وعودة المياه لعمارات منطقة العكاك ، خاصة في ظل ايام عيد الأضحى مبارك، ودرجات الحرارة المرتفعة ، والتي يحتاج الأهالي خلالها إلى عودة مياه الشرب إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تعاملت مع شكاوى المواطنين بلامبالاة وعدم اهتمام بخطورة وفداحة الأمر، وعدم تقدير ظروف أيام عيد الأضحى المبارك، ودرجات الحرارة العالية التي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام، والتي بالطبع تحتاج إلى مياه شرب بشكل متواصل ومستمر.

في البداية تحدث وائل محمد المندي من سكان منطقة العكاك، أن الماسورة الرئيسية لمنطقة عمارات العكاك تلاحظ كسرها منذ ظهيرة أمس الأربعاء، وسارعنا بإبلاغ الوحدة المحلية والصيانة، ولكن فوجئنا اليوم بحضورهم مطالبين الأهالي بشراء طلبات الإصلاح، برغم ان الوحدة المحلية تقوم بتجميع 20 جنيها شهريا من كل وحدة سكنية.

ويستكمل الحديث وحيد فتحي عبد العزيز من سكان منطقة العكاك ، الغريب ورغم شكوانا، لم يحضر قسم الصيانة سوى اليوم ، ومحملين بقائمة طلبات تفوق قدرات اهالي منطقة العكاك، والتي تدفعه شهريا رسوم صيانة ونظافة 20 جنيها عنه كل وحدة سكنية، ورفضوا الإصلاح الإ بعد قيام الأهالي بشراء طلبات اصلاح بقائمة مالية كبيرة تفوق قدراتنا .

واختتم محمد الخزاعي من سكان منطقة العكاك ، ان الوحدة المحلية تخلت عن مسؤوليتها في إصلاح كسر ماسورة المياه ، والتي تسببت في إحداث برك متعفنة ضارة بيئيا وصحيا على صحة الأهالي ، وكذلك على عمارات منطقة العكاك ، واصبح كل همها ان الأهالي يتحملون نفقات الإصلاح ، والتي تفوق قدرات اهالي المنطقة ، واننا نستغيث باللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بالتدخل العاجل لعودة مياه الشرب والمقطوعة من يومان خلال اجازة عيد الأضحى المبارك ، وإحالة المسؤولين للتحقيق ، في ترك الأهالي بدون مياه شرب لمدة يومان .