عروض للأطفال وأنشطة مكثفة لثقافة الجيزة احتفالا بعيد الأضحى

نظم فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الأضحى المبارك المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من الجمهور بجميع المحافظات.

إقبال غفير

ووسط تفاعل وإقبال غفير أقامت مكتبة الحديقة الخضراء بالشيخ زايد عرض مسرح عرائس الماريونت بعنوان "جاي من بعيد" لفرقة مصر المحروسة، تأليف إيناس رمضان، وإخراج سامح سعيد، وتدور أحداثه في سياق حوار بين أب وابنته حول أهمية التكنولوجيا لحياة أفضل، ودور بعض العلماء مثل د. أحمد زويل والمخترع توماس إديسون في تقدم المجتمعات وتحسين جودة حياة الإنسان.

أعقب ذلك ورشة فنون تشكيلية للتشكيل بالورق الملون باستخدام فن "الأوريجامي" لعمل فراشات ملونة وتوزيعها كهدايا رمزية للأطفال من تنفيذ ابتهال وجيه، ثم فقرة لاكتشاف وعرض مواهب المكتبة في مجال الغناء وإلقاء الشعر.

كما قدم فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. كرم ربيع، عددا مكثفا من الأنشطة والفعاليات بمواقعه التابعة، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومنها بمكتبة الطفل والشباب بالأقواز حيث أقيمت ورشة فنية للرواد لرسم وتلوين مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة ناجي بسيوني، كما قدمت مكتبة الصف الثقافية ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر فرحة العيد، مع مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى للمشاركين، بجانب فقرة لعرض مواهب المكتبة في الإنشاد الديني.

وفي السياق، احتفل بيت ثقافة المتانيا بالعيد من خلال عرض مسرح عرائس القفاز بعنوان "ليلة العيد" الذي يدور حول تاريخ الاحتفال بأعظم أضحية في التاريخ، والعادات التي يتميز بها المصريون خلال الاحتفال بالأعياد، تلاه ورشة فنية للتعبير بالرسم والألوان عن فرحة العيد، بالاضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهية وتنمية مهارات التفكير قدمتها الفنانة عبير جمعة.

واستضاف مسرح بيت ثقافة الباويطي عرض غنائي لمواهب الموقع تضمن مجموعة من أغاني العيد والأغاني التراثية، مع ورشة حكي عن الأضحية.

وأقام بيت ثقافة كرداسة عرض مسرح عرائس قفازية بعنوان "أهلا بالعيد"، أعقبه ورشة فنون تشكيلية لعمل وحدة ديكور منزلية بخيوط الصوف من تنفيذ نسرين رفعت، ثم مسابقة ثقافية أدارتها سميرة أحمد، فيما عقدت هويدا علي بمكتبة الكوم الأحمر، محاضرة حول "عيد الأضحى المبارك" وسبب تسميته بهذا الاسم، والدروس المستفادة من قصة الفداء العظيم.