شاب يعيد 2 مليون جنيه لصاحبهم في بني سويف

شهدت مدينة سمسطا محافظة بنى سويف، واقعة لشاب آمين عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير أثناء استقلاله التوك توك، متوجها الى منزله، حيث عثر شاب يدعى محمد أحمد فراج، من مدينة سمسطا ببني سويف على حقيبة بها دولارات ومبالغ مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، وسلمها لأصحابها، ورفض الحصول على أي مكافأة نظير ذلك.

وقال الشاب محمد أحمد فراج 44 عام يعمل في أحد المحال لبيع الأسماك متزوج ولديه 4 اولاد أثناء تواجده بشارع بورسعيد للكشف على نجله عند أحد الأطباء، وأثناء العودة إلى قريته استقل مركبة توكتوك، وجد بداخله حقيبة بها دولارات وعملات أجنبية، وفوجئ بوجود مبلغ مالي كبير يصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

وأرسل الشاب محمد فراج، إلى أصحاب الجروبات والصفحات الخاصة بمركز سمسطا وطلب منهم النشر، وتوضيح أنه عثر على حقيبة بها مبلغ مالي ومن يدلي بمواصفاتها يحصل عليها، وبالفعل توصل إلى صاحب الحقيبة والذي كان فاقداً الأمل في العثور عليها مرة أخرى.