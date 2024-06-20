الحوثيين: نفذنا 10 عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق استهدفت 8 سفن خلال أسبوع

صرح زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي اليوم أن الجماعة نفذت عشر عمليات خلال الأسبوع الماضي، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق مفخخة، مستهدفةً ثماني سفن في خليج عدن. وأضاف الزعيم أن هذه العمليات أسفرت عن غرق السفينة "تيوتر" وأن هناك سفينة ثانية توشك على الغرق نتيجة لهذه الهجمات.

وأكد زعيم الجماعة في بيان صحفي أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان المستمر على اليمن، مشيرًا إلى أن جماعته ستواصل استهداف السفن والمصالح البحرية للتحالف في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما أسماه بالعدوان والضغط على التحالف لرفع الحصار المفروض على اليمن.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تعكس القدرة العسكرية المتنامية للجماعة وتوجه رسالة واضحة بأنهم قادرون على ضرب الأهداف البحرية بشكل فعال. وتعتبر هذه التصريحات تطورًا خطيرًا في الصراع المستمر في اليمن، مما يثير المخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة وتهديد الملاحة البحرية في خليج عدن.

وأعربت مصادر محلية ودولية عن قلقها من تداعيات هذه العمليات على الأمن البحري والتجاري في المنطقة، داعيةً إلى ضبط النفس والبحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع المستمر.