مميزات الدراسة في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

يبحث الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 عن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية لمعرفة مزاياها قبل فتح باب التقديم لها.

ويفتح باب التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للدراسة بها في العام الدراسي الجديد 2024-2025 في شهر يوليو المقبل.

وتؤهل الدراسة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، الطالب لاستكمال الدراسة الجامعية عقب الحصول على شهادة الدبلوم في كليتي حاسبات ومعلومات و هندسه بأقسام اتصالات وشبكات وكهرباء.

مزايا الدراسة في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

يتم إعداد مناهج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية يتم إعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات، التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات، التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولي.

مدة الدراسة في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات، يمنح الطلاب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمنح خريج مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة، وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم.

ويشارك في مراقبة جودة العملية التعليمية في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، شريك أكاديمي ذو خبرة عالمية في مجال التعليم الفني، لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليًا.

توفر مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تدريب عملي بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خريج متميز لسوق العمل المحلي والدولي نظرا للشهادات المعتمدة دوليا التي يحصل عليها الطلاب كما أن الشركة ستعمل على إتاحة مسارات وظيفية متعددة لأبنائها الخريجين

شروط القبول في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية