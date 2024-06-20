تعليق عضوية برلماني من جنوب إفريقيا بسبب لغته العنصرية

أوقف حزب التحالف الديمقراطي، نائبا من جنوب أفريقيا، بعد ظهور سلسلة من المقاطع القديمة على الإنترنت وهو يبث لغة عنصرية عنيفة ضد السود.

حزب التحالف الديمقراطي

وألمح رينالدو غوس في البداية إلى أن أحد مقاطع الفيديو تم التلاعب به ونفى ذلك ، لكن بيانا صادرا عن DA اليوم الخميس، قال إنه "حقيقي وليس مزيفا".

وفي الفيديو، يستخدم غوس، الذي أدى اليمين الدستورية في البرلمان الأسبوع الماضي، افتراءا محليا مخصصا عادة للأفارقة السود مرارا وتكرارا إلى جانب كلمة n، ويدعو إلى قتل السود.

لم يكن من الممكن أن يأتي هذا في وقت أسوأ بالنسبة للرئيس سيريل رامافوزا وهو يسحق حكومة ائتلافية جديدة مع التحالف الديمقراطي.

وبعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية كاملة كرئيس يوم الأربعاء، يتعين عليه الآن الاتفاق على توزيع المناصب الوزارية بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي، إلى جانب ثلاثة أحزاب أصغر.

فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الفوز بأغلبية في انتخابات الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994.

وواجه الحزب الديمقراطي ثاني أكبر حزب في البلاد اتهامات بالعنصرية من منتقدين يقولون إن الحزب يريد حماية مصالح الأقلية البيضاء وهو اتهام ينفيه.

وقالت DA إن السيد Gouws سيواجه "اتهامات تأديبية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر مقطع فيديو قديم آخر، يدلي فيه غوس بتصريحات مشحونة بالعنصرية.

في الفيديو ، أشار إلى أن البيض كانوا عرضة للفصل العنصري العكسي، مضيفا إذا كان على أفريقيا أن تختفي من على وجه الأرض ، فلن يلاحظ أحد كلمة بذيئة".

ووقع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة على الإنترنت تدعو إلى إقالته من منصبه كعضو في البرلمان.

يوم الاثنين الماضي ، بعد ظهور المقطع الأول ، ادعى الرجل البالغ من العمر 41 عاما أنه لم يكن عنصريا واعتذر عن X ، قائلا إنه تحدث بطريقة "فظة" و "عدائية، أنا أدحض أي ادعاءات بالعنصرية أو كوني عنصريا.

ومع ذلك، يمكنني أن أرى كيف تم تشويه رسالتي بالطريقة التي ألقيت بها وأتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات الأصغر سنا وغير الناضجة".

وكان زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهويزن قد دافع في وقت سابق عن غوس، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد شاهد أحدث مقطع فيديو يدعو فيه غوس إلى قتل السود.

وقالت هيلين زيل المسؤولة البارزة في التحالف الديمقراطي والزعيمة السابقة للحزب يوم الأربعاء لوسائل الإعلام المحلية: "مثل هذه اللغة غير مبررة وغير مقبولة لا أرى كيف يمكن تبرير مثل هذه اللغة المسيئة".

وغوس عضو سابق في الدائرة الثانية في نيلسون مانديلا باي وشخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المعروف أنه يثير الجدل.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد غوس "بسبب التصريحات العنصرية المزعومة المتعلقة بمنشورات وسائل الإعلام على الإنترنت".

في بيان تمت مشاركته على X ، خلصت SAHRC إلى أن التعليقات التي أدلى بها النائب الموقوف "تشكل خطاب كراهية و / أو مضايقة".

وبالنظر إلى منصب السيد غوو كعضو في البرلمان، فإن أفعاله المزعومة تحمل وزنا ومسؤولية أكبر".

وتعرض الائتلاف بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي الذي يطلق عليه رسميا حكومة الوحدة الوطنية لانتقادات شديدة من البعض منذ الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وانتقد يوليوس ماليما، زعيم مقاتلي الحرية الاقتصادية، الذي شكل الحزب بعد مغادرته حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في عام 2013، الاتفاق، نحن لا نوافق على زواج المصلحة هذا ، لتعزيز القوة الاحتكارية البيضاء للاقتصاد ووسائل الإنتاج في جنوب إفريقيا".

الرئيس السابق جاكوب زوما ومؤسس uMkhonto weSizwe (MK) ، الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة ، شارك نفس المشاعر.

وقال إنه لا توجد حكومة وحدة وطنية في جنوب أفريقيا ووصف الشراكة بأنها "تحالف غير مقدس بقيادة البيض بين التحالف الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في رامافوسا".

ورحب مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا على نطاق واسع بالحكومة الائتلافية، على أمل أن توفر الاستقرار الاقتصادي.

في كتابه كلمة الافتتاحية ، تعهد الرئيس رامافوسا بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من عدم المساواة في البلاد.