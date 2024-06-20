مصرع ربة منزل بطلق نارى فى مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بطلق ناري إثر نشوب معركة مسلحه اندلعت بين عائلتين بسبب خلافات مالية، بقرية الحجيرات، التابعة لمركز قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلق ناري ولفظت أنفاسها قبل وصولها المستشفى في قرية الحجيرات بدائرة مركز قنا.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تُدعى م.ن.ص، ربة منزل، لقيت مصرعها بطلق ناري خلال نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسبب خلافات مالية بين الطرفين بقرية الحجيرات بمركز قنا.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.