تعقيم وتطهير المجازر بعد انتهاء ذبح الأضاحي بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال النظافة و التعقيم و التطهير الشاملة التي شهدتها مجازر محافظة الغربية ،عقب الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد رحمي، أن المجازر قد انتهت امس من ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقدمت المجازر كل الخدمات من كشف ظاهري على المواشي، وأعمال الذبح، وكشف على اللحوم، والتطهير قبل وبعد أعمال الذبح مجاناً.

واشار الدكتور عادل عبد العزيز، أن المجازر استقبلت ١١٨٦ رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا الي أن المجازر بدأت من اليوم استقبال الماشية الخاصة بالجزارين لذبحها طبقا للنظام المتبع يوميا قبل أيام العيد.