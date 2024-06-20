ارتفاع حصيلة غرقى الإسكندرية إلى 3 حالات وشواطئ غرب تتصدر المشهد

مازلت شواطئ عروس البحر، تحصد حالات الغرقى ومستمرة حتى الآن بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك على الرغم من تحذيرات المحافظة من ارتفاع الأمواج،

نجحت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، بمعاونة غواصين متطوعين، في انتشال جثمان شاب كان لقى مصرعه غرقًا أول أيام عيد الأضحى المبارك في منطقة الكيلو 21 بعد أن جرفته الأمواج ليظهر عند شاطئ النخيل.

كان قد تعرض شاب للغرق بمياه البحر عند الكيلو 21 بنطاق حي العجمي، وانتقل قوات الإنقاذ النهري برفقة سيارة الإسعاف إلى المكان المشار إليه.، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى «محمد سعيد عنتر»، 22 عامًا، عقب نزوله إلى مياه البحر بمنطقة غير مخصصة للسباحة، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، أن جثمان الشاب الغريق ظهر عند الحاجز الثاني بشاطئ النخيل بعد أن جرفته الأمواج من مكان تعرضه للغرق في الكيلو 21 غرب الإسكندرية.

وأضاف أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين برفقة فريق الإنقاذ النهري حتى جرى العثور على الجثمان ونقله بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكن فريق غواصين الخير بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، من انتشال جثمان الشاب يوسف علي، غريق منطقة لوران، وذلك بعد 3 أيام من البحث عن جثمانه من قبل رجال الإنقاذ. كشف قائد فريق غواصي الخير المتطوعين أن الجثمان ظهر فوق سطح المياه بشاطئ محمد نجيب وليس في مكان الغرق بمنطقة لوران، داعيًا له بالرحمة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

وأشار قائد غواصي الخير، إلى أن اليوم كان يتواجد فريق كبير من الغواصين للبحث عن الجثمان، وكانت هناك عدة سيناريوهات لتأخر ظهور جثمان يوسف، كان منها أن يكون التيار سحب الجثمان لداخل البحر ومع هدوء الأمواج سيظهر، وهو بالفعل ما تم اليوم وتم انتشال الجثمان.

مازال رجال الانقاذ النهرى تكثف جهودها للبحث عن جثمان احد الشباب غرق بمنطقة الدخيلة بغرب الاسكندرية ، تبين ان الشاب احمد " اثناء نزوله مياه البحر صباحا مع اصدقاءه جرفه التيار مما تسبب فى غرقه ولم يتمكن اصدقاءه من انتشال جثمانه .

ووجَّه الكابتن إيهاب المالحي، رئيس فريق غواصي الخير بالإسكندرية، نصائح للمواطنين خاصة بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي عدد من بلاغات حالات غرق بشواطئ المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. مؤكدا أن أكثر حالات الغرق تكون في غير مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ قبل السابعة صباحا أو بعد السابعة مساءً، مُناشدًا المواطنين بعدم نزول البحر في غير المواعيد المحددة للسباحة، مع اتباع تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ وطالب جميع المواطنين وخاصة ضيوف وأهالي الإسكندرية، بتوخي الحذر خلال تلك الأيام .

وحذر قائد غواصي الخير، من نزول البحر المفتوح مثل شواطئ العجمي والساحل الشمالي، في أيام ارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أن الشباب والأهالي لا يدركون حجم المأساة التي نراها عندما نُخرج جثمان غريق ونسلمه لأسرته التي تبقى على الشاطئ تنتظر خروجه، مطالبًا الأهالي بمنع أبنائهم من النزول لمياه البحر في غير أوقات تواجد الإنقاذ على الشواطئ.

كانت قد شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين خلال ثالث أيام عيد الأضحى، حيث ارتفعت نسب الإشغال لـ 100%، في العديد من شواطئ المدينة الساحلية والتي يبلغ عددها 60 شاطئا تستقبل جميع المصطافين والزائرين من المحافظات المختلفة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ القطاع الشرقي شهدت توافدًا كبيرًا من المصطافين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث ارتفعت نسب الإشغال وأغلقت العديد من الشواطئ أبوابها لاكتمال العدد.

ويُذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجَّه برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ واتخاذ إجراءات صارمة خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، للحفاظ على أرواح المصطافين، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية مصطافيها من الغرق نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.