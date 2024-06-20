إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص بقرية الشعانية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة أشرف أنور رئيس مركز ومدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وتكثيف تلك الحملات خاصة فى ايام عيد الاضحى المبارك، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء بحضور اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى واحمد فريج نائب رئيس المركز، ومنال همام رئيس مجلس قروى الشعانية واثناء ايام عيدالاضحى، تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وقالت منال همام رئيس الوحدة القروية للشعانية أن المخالفة عبارة عن شدةخشبية سميلات على مساحة 70 متر تقريبا بحوض البريج خارج الحيز العمرانى للقرية، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية وتمت الازالة وفك الشدة الخشبية.

ومن جانبه اكد اشرف انور رئيس المركزأنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة، وتكثيف اعمال المتابعة والمرور الميدانى على ارض الواقع لرصد اى مخالفة وسرعة التعامل معها فى اطار القانون .

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ قنا يتابع مستجدات ملف تقنين الأراضى والتصالح بمخالفات البناء

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات طلبات المواطنين الجادين في التصالح في بعض مخالفات البناء ، وذلك إيماءً إلى قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر ادارة وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق، والمهندس زكريا قزمان مدير ادارة التخطيط والمتابعة، والمهندس وليد ابو العباس مدير عام التخطيط العمراني، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية، وصابر سعيد مدير عام ادارة املاك الدولة، والمهندسة غادة محمد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة، ومسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع الى نسب الانجاز فى تلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح وما تم اتخاذه من إجراءات وتسهيلات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، موجها بسرعة التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

ووجه الداودي، رؤساء المجالس المحلية لمدن ومراكز المحافظة بضرورة متابعة سداد الاقساط المتأخرة لدى المواطنين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية، مشددا على ضرورة الانتهاء من حصر كافة الاصول المملوكة للدولة فى المواعيد المقررة لذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات لتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.