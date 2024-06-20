محافظ الشرقية: الفترة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، لقرية أكياد البحرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، متفقدا عدد من شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وجه المحافظ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، برفع كفاءة مدخل القرية مع استقدام جليدر لتسوية الشوارع، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة واستمرار تكثيف حملات النظافة والتواصل الدائم مع أهالي القرية للتعرف على احتياجاتهم، وتوفير حلول عاجلة لكافة المشكلات التي يعانون منها.

حرص محافظ الشرقية على متابعة سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة باكياد البحرية التابع للإدارة الصحية بفاقوس، وتفقد الصيدلية، وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون عليها، وكذلك تفقد عيادة الاسنان موجهاً مديرة المركز بحسن باستقبال المرضى وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والأجهزة المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامه المترددين على المركز.

اختتم المحافظ جولته التفقدية بمركز فاقوس بزيارة وحدة صحة الأسرة بكفر الحاج عمر وتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لتأدية الخدمة الصحية والعلاجية بالشكل اللائق لأبناء المدينة، وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مؤكدا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخالٍ من الأمراض.

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.