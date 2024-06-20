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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ألفت إمام ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الإثنين

ألفت إمام ضيفة برنامج
ألفت إمام ضيفة برنامج "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ألفت امام، في برنامجه واحد من الناس، وذلك في حلقة فنية خاصة، ويذاع العاشرة مساء الاثنين المقبل، على شبكة قنوات الحياة.

 تكشف ألفت إمام، خلال الحلقة عن اسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات، كما تتحدث عن عودتها من خلال مسلسل " كامل العدد " وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.

تتناول الحلقة الحديث عن مسيرتها الفنية وبدايتها حيث قدمت ما يقرب من 95 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح ، مروراً بعدد من المحطات الهامة في حياتها ومنها مسلسل رأفت الهجان ، وأيضًا مشاركتها مع النجم احمد زكي في فيلم هيستريا، وأيضًا دورها بمسلسل ونيس.

وأخير تكشف ألفت إمام، الستار حول ما قيل عن انها انسحبت من مسلسل  "فالنتينو" مع أستاذ عادل، والسر الذي جعلها بعيدة عن السوشيال ميديا، والسر في وحدتها وتعيش مع نفسها.

وعلي جانب آخر تتحدث الفت، عن حياتها الخاصة وأسرتها والصدمة التي اصابتها بوفاة والدتها ومدى تأثيرها عليها.

موعد برنامج واحد من الناس 

يشار إلى أن يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الإثنين المقبل قناة الحياة.

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