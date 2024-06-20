اتنين × واحد يجمع عبير صبري بسامح حسين وسهر الصايغ |تفاصيل

تشارك النجمة عبير صبري، في الفيلم السينمائي الجديد "اتنين × واحد" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام المقبلة.

عبير صبري

انطلاق تصوير فيلم اتنين × واحد

وكان قد انطلق تصوير فيلم "اتنين × واحد" بعد شهر رمضان الماضى، وتم الانتهاء من يومين فى أحداثه قبل توقفه من أجل استكمال التعاقدات مع باقى الأبطال.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة عبير صبري خلال أحداث فيلم "اتنين × واحد" شخصية كوميدية.

فريق عمل فيلم اتنين × واحد

فيلم "اتنين × واحد" يشارك في بطولته كلًا من: سامح حسين، سهر الصايغ، عبير صبري، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال.

عبير صبري

فيلم أرض جهنم

على الجانب الآخر، تشارك الفنانة عبير صبري في فيلم "أرض جهنم" وسط مشاركة عدد من النجوم، وهم: الفنانة هيفاء وهبي، الفنان عمرو عبدالجليل، الفنان بيومي فؤاد، تأليف شروق أشرف وعمرو عاصم، إخراج وليد محيي.

مسلسل حدوتة منسية

كما شاركة الفنانة عبير صبري، مؤخراً في مسلسل “حدوتة منسية” الذى عرض قبل شهر رمضان الماضي، وشارك فى بطولة العمل سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين.

عبير صبري

فيلم ليلة العيد

عرض للنجمة عبير صبرى فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى فيلم “ليلة العيد” بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

