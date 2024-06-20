إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي ببورسعيد

شهد الطريق الدولي الساحلي بورسعيد - دمياط، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تسبب في تعرض 10 أشخاص للإصابة، ومن بينهم كبار وصغار ورجال وسيدات، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الدولي ببورسعيد

واستقبل مستشفى الزهور 10 مصابين من حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ وهم: فرح منصور محمد- 49 عاما مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وخالد السيد محمد- 13 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالوجه، ورضا منصور محمد- 42 عاما مصابة كدمات وسحجات، ومريم خليل منصور- 7 سنوات مصابة بكسر بالذراع الأيمن.

كما أصيب كل من: صبحة منصور محمد - 45 عاما مصابة بكدمات وسحجات بالظهر، والسيد منصور محمد - 51 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجندية خليل محمد- 60 عاما مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحسن منصور محمد - 64 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومسعود منصور محمد - 54 عاما مصاب بجرح بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه نزيف بالمخ، والسيد رضا منصور- 9 سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

وتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.