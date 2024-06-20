سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 17-6-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.38 جنيه للشراء، و51.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.42 جنيه للشراء، و51.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى:

51.41 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.38 جنيه للشراء.

51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.43 جنيه للشراء.

51.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.40 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.42 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير، الخميس، قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا واتسمت التحركات بالمحدودية مع انتظار المتعاملين لمحفزات جديدة في السوق.

وجرى تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة ومع ترقب المتعاملين ليس فقط لقرار بنك إنجلترا بل أيضا إلى قرارات منتظرة من البنكين المركزيين في سويسرا والنرويج.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2718 دولار في أحدث تعاملات بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة واستقر اليورو أيضا عند 1.0743 دولار.

وارتفع الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 158.14 إذ لم تبتعد العملة اليابانية كثيًا عن أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، صعد الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.26، متجهًا نحو أعلى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.